Morreu piloto de avião militar espanhol que caiu ao mar em Múrcia

Morreu o piloto do avião do exército espanhol que caiu ao mar em Múrcia, esta segunda-feira, indicou o ministério da Defesa de Espanha

As equipas de socorro que fizeram parte do resgate encontraram restos mortais e, "à falta de confirmação forense, pode-se dizer que o piloto morreu", revelaram fontes do ministério, citadas pela agência Efe.

Apesar de ter dois lugares, o ministério da Defesa assegurou que apenas um instrutor viajava no C-101 da Força Aérea que se despenhou, às "9.38 horas locais (8.30 horas em Portugal continental) perto da localidade de La Manga, na região de Múrcia", no sudeste do país.

O avião caiu perto de uma base da Força Aérea, em San Javier. Imagens amadores transmitidas pela imprensa espanhola mostraram o avião a cair abruptamente no mar, junto a uma praia.