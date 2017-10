Morreu professora que arriscou a vida para salvar alunos do fogo

Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A professora que tentou impedir que um vigilante de uma escola, no Brasil, ateasse fogo sobre várias crianças, na quinta-feira, morreu. A mulher estava a recuperar num hospital depois de ter ficado com 90 % do corpo queimado.

De acordo com testemunhas citadas pelo portal "UOL", Haley Batista, de 43 anos, tentou enfrentar o vigilante para que este não atirasse álcool para cima das crianças, antes de lhes pegar fogo. Na sequência do ataque morreram quatro crianças.

Heley sofreu duas paragens cardíacas e teve 90% do corpo queimado. Estava, desde quinta-feira, internada no Hospital Regional de Janaúba em estado muito grave e não resistiu aos ferimentos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Assim que tiveram conhecimento do incêndio, familiares e moradores da cidade deslocaram-se ao local para tentar ajudar os bombeiros. Uma das funcionárias, Inês Ramos contou que Heley envolveu-se numa luta física com o homem. "Era uma ótima pessoa e deixa um bebé de um ano", lamenta.

Segundo a imprensa brasileira, cerca de 40 pessoas, crianças e adultos, foram também internados. O número de feridos graves é ainda indeterminado.