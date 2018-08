Morte de adolescente de 13 anos por vizinho gera indignação em França

Ivete Carneiro 01 Maio 2018 às 23:58 Facebook

Angélique Six ficará para sempre como o nome que ensombra o sistema penal francês. Foi vítima de David Ramault, vizinho que já vivera no mesmo prédio da jovem de 13 anos na pequena localidade nortenha de Wambrechies e já condenado por violação há duas décadas. Foi isso que, de resto, levou à sua confissão.

Não obstante a rápida resolução do caso, a França questiona agora a vigilância de criminosos para evitar reincidências e o facto de os ficheiros de criminosos sexuais não serem públicos. A população prestou homenagem à adolescente em marchas brancas, questionando o porquê de ninguém saber do cadastro do agressor. "Não peço uma lei à americana, em que se publica o nome e a fotografia dos predadores sexuais. Mas há um meio-termo entre a França onde não se sabe nada e os Estados Unidos, onde se sabe tudo", disse o autarca de Wambrechies, Michel Sas.

Angélique saiu de casa com o lanche na tarde da passada quarta-feira. Deixou uma nota a avisar que ia ter com uma amiga e voltava depois. Nunca mais deu sinal. Um colega de escola disse mais tarde tê-la visto com um adulto.

A investigação policial chegou rapidamente a David Ramault, casado e pai de dois filhos. Condenado em 1996 por violação com arma contra uma menor, agressões sexuais de adultas e roubo violento, entrara no ficheiro de delinquentes sexuais, que o obrigava a apresentação periódica e comprovativo de morada, mas não evitou a reincidência.

Depois de sequestrar Angélique, atraindo-a a sua casa com a desculpa de que tinha uma entrega para os pais dela, terá tentado violá-la e, perante a reação dela, estrangulou-a. Abandonou-a numa floresta, morta, despida, com marcas de uma pancada na cabeça e coberta de sangue. Três dias depois, confrontado pela polícia, confessou o crime e disse onde deixara o corpo. "Tive desejo dela. Foi mais forte do que eu", disse ao procurador. David foi, entretanto, acusado de sequestro, violação e homicídio.