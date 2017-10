Jovem morre em arca frigorífica de hotel após misturar álcool e medicamentos

Marta Almeida Fernandes Hoje às 11:52 Facebook

Kenneka Jenkin, a mulher de 19 anos que foi encontrada morta numa arca frigorífica de um hotel de Chicago, EUA, morreu de hipotermia, na sequência de um acidente.



O caso deu-se no início de setembro. Kenneka Jenkin participava numa festa, com 30 outras pessoas, no 9.º andar do hotel Crowe Plaza Chicago O'Hare.

Após ter estado 24 horas desaparecida, a jovem foi encontrada, dia 10, sem vida numa arca frigorífica do hotel.

A falta inicial de informação divulgada pelas autoridades, originou várias teorias de conspiração e alimentou o "mistério" do desaparecimento nas redes sociais. O único vídeo disponibilizado pela polícia mostrava a jovem a vaguear sozinha pela cozinha. Mas em outros vídeos, entretanto tornados públicos, vê-se Kenkins embriagada e sozinha em várias partes do hotel.

A autópsia, agora revelada, determinou que a jovem sofreu uma intoxicação por álcool e o uso de uma droga para o tratamento de epilepsia e enxaquecas. A combinação de álcool e do medicamento encontrados no sangue de Jenkins pode causar "falta de memória e de concentração, má coordenação motora e confusão, entre outros efeitos adversos. Estes fatores, juntamente com a exposição a frio, terá acelerado o início da hipotermia e da morte", lê-se nos resultados da autópsia.



A policia continua a investigar o caso e a identificar os participantes da festa.