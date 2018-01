Mortes misteriosas deixam três crianças sem pais

Hoje às 10:50 Facebook

Um homem e uma mulher foram encontrados sem vida, na segunda-feira, em Eagleby, na Austrália. O casal deixa três filhos menores órfãos.

O homem, de 30 anos, e a mulher, na casa dos 20, foram encontrados em casa depois de uma chamada anónima ter chegado à esquadra da polícia daquela localidade de Brisbane.

Um vizinho, em declarações ao portal "News 7", disse que o casal era "educado" e "recatado". Tinham três filhas, sendo que a mais nova nasceu há poucos meses.

"Eles tinham três crianças pequenas que deixavam a brincar na rua com outros meninos do bairro", disse o vizinho.

No entanto, um outro vizinho, de acordo com o "The Courier Mail", explica que as crianças não viviam com os pais desde o final de dezembro, sem se conhecer, para já, o paradeiro das três meninas.

Apesar de ainda estar na fase inicial da investigação, as autoridades presentes no local acreditam que os corpos já estariam na casa há alguns dias. "Uma cena de crime foi estabelecida e os investigadores continuam a acompanhar as mortes de um homem e uma mulher em Eagleby", escreveu a polícia, no Twitter.