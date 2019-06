Motociclista morre atingido por um raio na Florida

JN Hoje às 16:09 Facebook

Um homem morreu depois de ter sido atingido por um raio quando conduzia uma moto numa autoestrada no nordeste da Florida, nos Estados Unidos.

O homem, de 45 anos, viajava de moto na autoestrada 95, cerca das 14 horas de domingo, quando foi atingido por um raio, informou a polícia de trânsito da Florida.

O raio atingiu o capacete, levando ao despiste da moto com projeção do condutor, que morreu no local. A vítima mortal era de Charlotte, na Carolina do Norte.

Entre 2008 e 2017, morreram 47 pessoas atingidas por raios na Florida, o maior número de vítimas registado nos Estados Unidos.