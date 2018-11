Mulher abandona pai de 84 anos com Alzheimer no aeroporto

Hoje às 11:55 Facebook

Um homem de 84 anos de Fort Myers, com problemas de Alzheimer, foi encontrado a vaguear no aeroporto de Denver. A polícia acredita que foi abandonado pela filha.

O caso, que terá acontecido há alguns meses, foi agora revelado pela "9News". A estação de televisão local explicou que o supervisor da empresa United Airlines encontrou o homem confuso, na companhia de um pequeno cão, no meio do aeroporto de Denver.

Depois de terem tentado descobrir quem fez o "check in" do passageiro, as autoridades confirmaram que tinha sido a própria filha, que vive em Fort Myers, na Florida. De acordo com um relatório da polícia, a mulher disse que "estava farta do pai" e que não queria ser incomodada novamente.

A filha tinha colocado o pai no avião com um bilhete só de ida, com o objetivo de que a ex-mulher tomasse conta dele. Quando a polícia identificou a antiga companheira, ela recusou-se a receber o ex-marido. Sem outra alternativa, as autoridades chamaram uma ambulância, que levou o homem para o hospital.

"É muito comum ver pessoas com Alzheimer acabarem nas salas de emergência de hospitais", disse, citada pela "Fox 4", Jessica MacDonald, que trabalha numa clínica especializada em tratar casos de doentes com Alzheimer.

De acordo com a especialista, os tratamentos para o Alzheimer são muito caros e alerta para a necessidade de as pessoas procurarem ajuda atempadamente quando algum familiar é diagnosticado com a doença.