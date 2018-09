Mulher acusada de matar marido envenenando-o com gotas para os olhos

Hoje às 11:08 Facebook

Uma mulher da Carolina do Sul, nos EUA, foi acusada de homicídio do próprio marido. A mulher terá colocado gotas para os olhos na água que o homem bebeu durante vários dias antes de morrer.

Lana Clayton, de 52 anos, foi detida poucas semanas depois de o marido, Stephen Clayton, de 64 anos, ter sido encontrado morto em casa. A polícia deteve a mulher depois de os especialistas terem encontrado um composto químico denominado tetrahydrozoline no corpo do marido.

Trata-se de um componente facilmente encontrado em gotas usadas para os olhos e sprais nasais que são vendidos sem necessidade de receita médica. As autoridades do condado de York também acreditam que Lana adulterou propositadamente os alimentos do marido durante os dias 19 e 21 de julho, as datas em que ocorreu o suposto assassinato.

Num comunicado, a que a BBC teve acesso, a polícia diz que a mulher envenenou o homem sem que este tivesse conhecimento. O homem foi declarado morto depois de ter sido encontrado no chão de casa. No início, as autoridades suspeitaram que ele tinha caído.

Depois de descoberta a verdadeira causa da morte de Stephen, a polícia reabriu um caso de 2016 em que a mulher disparou sobre o marido. Na altura, as autoridades determinaram que o disparo tinha sido feito de forma acidental.