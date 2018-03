Mulher assume ter espancado filho até à morte por ter molhado a cama

JN Hoje às 17:22 Facebook

Uma norte-americana de 30 anos assumiu-se como culpada de ter batido no filho de dois anos até à morte por ele ter feito xixi na cama. A pena a ser aplicada poderá durar o resto da vida.

Os factos remontam a 28 de julho de 2016, em Dakota do Sul, quando Katrina Shangreaux chegou bêbeda a casa e viu que o filho tinha molhado a cama. Enfurecida, a mulher começou a gritar com o menino, que, segundo o seu depoimento, olhou-a de lado. A partir desse momento, a acusada terá começado a bater várias vezes no filho, atirando-o para o chão e dando-lhe pontapés na cabeça e no abdómen.

Quando percebeu que a criança estava gravemente ferida, limpou o sangue e as fezes do filho antes de chamar a polícia. O menino foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer com o corpo coberto de hematomas.

Katrina Shangreaux foi detida. Confessou que estava bêbeda e que andava a tomar medicamentos para as dores. Mas só esta semana é que se declarou como culpada.

De acordo com o "Native Sun News", citado pela CBS, a acusada já tinha dado o filho a um parente, mas depois acabou por recuperar a tutela do menino. Uma tia paterna continuou, no entanto, a lutar pela guarda da criança, acusando em tribunal os vários juízes que não analisaram as evidências dos comportamentos perigosos da mãe.

Katrina poderá passar o resto da vida na prisão, mas a data para anunciar a sentença ainda não foi marcada, segundo a estação televisiva norte-americana CBS.

A mãe de Katrina acabou por não ser acusada por ter impedido a investigação ao alegadamente ter lavado as roupas do menino e o local do crime, enganando os investigadores sobre supostos abusos contra a criança e por mentir a um agente dizendo que a criança era treinada para o uso da casa de banho.

Já o pai do menino encontra-se a cumprir pena por abuso e negligência de um filho que teve com outra mulher.