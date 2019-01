Mulher australiana mordida por uma cobra na casa de banho

Hoje às 10:53 Facebook

Uma mulher australiana foi mordida por uma cobra pitão, na terça-feira, enquanto usava a casa de banho, em Brisbane, na Austrália.

Helena Richards, de 59 anos, foi mordida por uma cobra não venenosa, em Brisbane, no leste da Austrália. A mulher ficou surpreendida quando, depois de se sentar na sanita, na casa de familiares, sentiu "um toque forte e um pouco de dor", disse aos meios de comunicação.

"Eu saltei com as calças para baixo e vi o que parecia ser uma tartaruga com um pescoço comprido a recuar para dentro da sanita", disse Helena, ao jornal The Courier Mail. Para seu espanto, era uma pitão, com mais de um metro e meio.

Jasmine Zeleny, especialista em cobras, foi chamada ao local para retirar o réptil da casa de banho. A espécie pitão é comum na costa leste da Austrália, por ser seca e quente. Jasmine Zeleny explicou que é normal que o réptil procure a água das sanitas, devido ao calor extremo que se sente na região atualmente. A cobra "simplesmente atacou com medo", acrescentou.