Mulher britânica condenada na Indonésia por esbofetear funcionário de imigração

Uma mulher britânica foi condenada, na a seis meses de prisão, na ilha indonésia de Bali, por ter esbofeteado um funcionário responsável pelo controlo de imigração, após ter perdido o seu voo devido a um visto caducado.

Um tribunal na ilha indonésia declarou Auj-e Taqaddas, de 43 anos, culpada por ter esbofeteado um funcionário no Aeroporto Internacional Ngurah Rai em julho.

Segundo a agência de notícias France-Presse, um vídeo do incidente mostra a mulher britânica a protestar e a insultar um polícia no aeroporto, após ter sido multada em 4 mil dólares (3 mil euros) por permanecer na Indonésia com um visto caducado.

A mulher britânica foi levada hoje a tribunal sob coação, após ter recusado, várias vezes, ir a julgamento, indicaram as autoridades.