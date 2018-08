Mulher condenada à morte por assassinar marido que a violou

JN 11 Maio 2018 às 15:41 Facebook

Uma mulher de 19 anos, que tinha sido forçada a casar no Sudão, foi condenada, na quinta-feira, à execução por ter esfaqueado até à morte o marido, que a terá violado na presença de familiares.

Noura Hussein tinha apenas 16 anos quando foi forçada a casar. Nunca quis consumar o casamento e, por isso, fugiu para casa de uma tia, onde esteve durante três anos, até que foi enganada pelo pai para que voltasse à família do marido.

Depois de seis dias com o homem, segundo disse à CNN o advogado de Noura, o irmão e dois primos tentaram chamá-la à razão, mas, mesmo assim, ela recusou-se a ter sexo com o marido. Foi, então, que Noura foi esbofeteada e mandada para o quarto, onde os familiares a seguraram enquanto era violada pelo marido.

No dia seguinte, quando o homem ia tentar violá-la novamente, Noura esfaqueou-o até à morte. Fugiu, entretanto, em busca do apoio dos pais, que a encaminharam para a polícia.

A sentença

Noura foi considerada culpada e condenada à pena de morte pelo tribunal, depois de a família do marido ter rejeitado a possibilidade de perdão e de uma compensação financeira.

Um dos membros da defesa considerou, segundo relatam os meios de comunicação locais, que a pena não era a apropriada, uma vez que foi em autodefesa e Noura não estaria bem mentalmente, após ter sido violada.

A defesa, que considera que a mulher foi abandonada, quer pela lei, quer pela família, tem agora 15 dias para apresentar recurso da decisão.

Noura entrou sozinha em tribunal, mas, de acordo com apoiantes da sua libertação que estiveram presentes, estavam muitas pessoas do seu lado. A família do marido, segundo contam, "estava a aplaudir de alegria e com olhares de arrogância".

A repercussão do caso

O caso de Noura espelha a realidade dos casamentos forçados e das violações em contexto conjugal no Sudão, onde a idade legal para casar é de apenas 10 anos e onde a violação durante o matrimónio é legal.

Pelas redes sociais, são já várias as reações ao caso, que pedem a libertação da mulher, e até já foi criada uma petição.

Um dos investigadores da Amnistia Internacional no Sudão, Ahmed Elzobier, contou à CNN que é a primeira vez que um caso desta natureza atraiu tanta atenção. "As violações em contexto conjugal acontecem muito no Sudão e as pessoas não falam sobre isso", disse, acrescentando que o caso de Noura veio mudar esta realidade.

Nahid Gabralla, diretora da SEEMA - uma organização não-governamental que trabalha com vítimas de violência de género na capital do Sudão e que tem vindo a apoiar este caso -, disse que esta situação era diferente porque Noura "defendeu os seus direitos".