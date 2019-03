Mulher dá à luz gémeos de pais diferentes

Hoje às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher foi forçada a admitir ter traído o marido, depois de ter dado à luz dois gémeos com ADN diferentes, em Xiamen, na China.

Um teste de ADN feito aos bebés, necessário para a conclusão do registo do nascimento das crianças, confirmou que um dos recém-nascidos não tinha relação biológica com o suposto pai.

Chocado com o resultado, o homem confrontou a mulher, que acabou por admitir uma traição, apesar de, inicialmente, tê-la negado e acusado o marido de falsificar os testes.

O caso aconteceu no ano passado mas foi revelado agora pela imprensa chinesa.

Os casos de superfecundação heteropaternal, também conhecidos como nascimentos de gémeos com pais diferentes, são extremamente raros. De acordo com especialistas, as probabilidades deste fenómeno acontecer são cerca de uma num milhão.