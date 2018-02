Mulher dá à luz no aeroporto e deixa bebé para trás com nota de despedida

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

O aeroporto de Tucson, no estado norte-americano do Arizona, informou, na quarta-feira, que uma mulher terá dado à luz na casa banho, deixando o recém-nascido no local com uma nota de despedida, em que pede que alguém tome conta da criança.

O caso remonta a 14 de janeiro, mas só agora foi tornado público pelos responsáveis do aeroporto. O recém-nascido terá sido abandonado na casa de banho do aeroporto, acabando por ser encontrado por um funcionário ao lado de uma nota em que se podia ler: "Só quero o melhor para ele e eu não o sou. Lamento".

"Só quero o melhor para ele e eu não o sou. Lamento"

"Por favor, ajuda-me. A minha mãe não sabia que estava grávida. Ela não pode tratar de mim. Por favor, entrega-me às autoridades", dizia a nota deixada ao lado do bebé, adianta o "The Washington Post".

O bebé estava bem de saúde, apesar de ainda ter o cordão umbilical e os olhos fechados. Os trabalhadores chamaram os serviços de emergência médica para evitar qualquer problema com o recém-nascido.

Ao jornal "The Washington Post", Jessie Butler, porta-voz do aeroporto, disse que o bebé se encontra sob custódia do Departamento de Segurança Infantil do Arizona.

O aeroporto tornou público o vídeo em que uma mulher aparece no aeroporto grávida, deixando as instalações sem qualquer bebé. Um membro do staff do aeroporto terá questionado a mulher, depois de ver marcas de sangue no chão da casa de banho.

A mãe abandonou o local à pressa, respondendo que o bebé tinha três anos e que estava bem. O porta-voz do aeroporto explicou que no caixote do lixo da casa de banho foram encontradas roupas cobertas de sangue escondidas no meio de papel higiénico.

A mulher pode ter atuado assumindo que estava salvaguardada pelas leis que protegem as novas mães que deixam os filhos ao abrigo das autoridades, sem serem penalizadas por isso. A lei, conhecida como "lei do refúgio seguro" ou "bebé Moisés", permite que as mulheres deixem os filhos em áreas como hospitais ou quartéis de bombeiros.

Os aeroportos não fazem parte desta lista. Ao "Arizona Daily Star", Jessie Butler disse que as autoridades não estão a procurar a mulher, mas vão seguir qualquer pista que a ajudem a encontrar.