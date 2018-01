Mulher "dá à luz" uma luva de borracha e cinco compressas esquecidas em operação

Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Uma mulher está a processar um cirurgião, depois de "dar à luz" uma luva de látex e cinco compressas que ficaram esquecidas no seu útero durante uma operação.

A mulher de 48 anos, de nacionalidade francesa, realizou uma cirurgia com sucesso ao útero numa clínica privada em Marselha, no sul da França. No entanto, depois da cirurgia começou a ter dores e dificuldade em dormir e urinar.

"Tive a sensação de que alguém me estava a esfaquear com uma faca na barriga, mas pensei que fosse por causa da operação. Falei com o cirurgião e ele receitou-me um analgésico sem realizar qualquer exame", disse ela ao Le Parisien.

A mulher foi para casa, e passados três dias começou a ter dores muito fortes na parte inferior do estômago.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Comecei a ter contrações extremamente fortes e, finalmente, expulsei uma luva e cinco compressas", disse ela.

Quando ela percebeu a causa do sucedido, foi falar com o cirurgião que lhe respondeu desumanamente "se não está satisfeita, vá em frente e entre em contacto com a minha companhia de seguros" e ela assim fez.

Chocada com o acontecimento e com a atitude do médico, apresentou queixa, conta o "The Telegrah".

A mulher, que esteve vários meses sem poder trabalhar, continuou a sofrer de infeções crónicas do trato urinário, e necessitou de aconselhamento psicológico.