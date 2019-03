Mulher de 55 anos dá à luz o próprio neto

Hoje às 18:36 Facebook

Uma avó deu à luz o neto, no País de Gales, para ajudar a filha que nasceu sem útero.

Emma Miles, de 55 anos, ajudou a filha a completar o maior sonho da vida: ser mãe. Tracey Smith, de 31 anos, sofre do síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome, também denominado aplasia ou agenesia mülleriana e é caracterizado por uma aplasia congénita do útero.

Como os ovários ainda funcionam normalmente, ela usou a técnica de fertilização in vitro com o marido, Adam, de 40 anos, para criar um embrião que foi implantado na mãe. Mesmo tendo já passado pela menopausa, a mulher conseguiu levar a gravidez em frente.

A avó, que trabalha num supermercado, deu à luz o neto, Evie Siân Emma Smit, no final de janeiro e o caso foi agora reportado pelo jornal "Daily Mail". O parto teve que ser feito com o auxílio a cesariana porque estava a demorar mais do que o esperado.

"Saber que a minha filha mão podia ter filhos estava a destruir-me", disse Emma. "Quando ela soube o que tinha, lembro-me de me sentar ao lado dela na cama e dizer: estou aqui por ti".