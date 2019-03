Mulher de 61 anos dá à luz bebé do filho gay

Hoje às 20:02 Facebook

Uma mulher, com 61 anos, foi mãe e avó ao mesmo tempo, depois de dar à luz a pequena Uma, para ajudar o seu filho Matthew e o marido, Elliot, a serem pais.

O caso aconteceu no Estado do Nebrasca, nos EUA. A mulher foi barriga de aluguer e o bebé é fruto de um óvulo doado pela irmã de Elliot, que foi inseminado com os espermatozoides de Matthew, filho de Cecile Eledge, que deu à luz na segunda-feira, explica o "El País".

"Se querem que vos ajude, farei isso num piscar de olhos", foi o que disse Cecile, a Matthew, um dos seus três filhos, casado com Elliot.

O que no ínicio parecia ser um desejo com pouca probabilidade de se concretizar tornou-se real depois de o casal se ter reunido com vários especialistas. Matthew informou os médicos da oferta recebida por parte da mãe. Apesar de Cecilia já ter passado pela menopausa, a mulher, depois de ter realizado vários testes de saúde, demonstrou estar em perfeitas condições para ser barriga de aluguer.

Os médicos avisaram a família dos riscos associados à idade da mulher, que incluíam problemas pulmonares e o risco do parto ter que ser feito com cesariana. Ainda assim, a mulher ficou grávida logo à primeira tentativa, teve uma gestação normal e deu à luz a pequena Uma de forma natural.

O casal quis tornar pública a sua história para demonstrar a outros casais homossexuais que é possível realizar os sonhos de serem pais.