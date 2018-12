Mulher de 80 anos morre atingida por gás lacrimogéneo em França

Ontem às 23:06 Facebook

Uma mulher de 80 anos, que ficou ferida depois de ter sido atingida por estilhaços de uma ou mais granadas de gás lacrimogéneo, disparadas pela Polícia durante os incidentes que se seguiram às manifestações dos "coletes amarelos", em Marselha, morreu no domingo.

Foi no sábado à noite. Zineb Romdhane estava em casa, no quarto andar de um prédio, na zona de Canebière, a fechar as persianas de uma janela, quando um projétil lhe atingiu a cara. Só teve tempo de avisar os vizinhos, por telefone, que logo alertaram o serviço de emergências e acompanharam a idosa ao hospital.

A mulher acabou morrer no bloco operatório, este domingo, depois de uma operação delicada ao rosto e crânio, confirmou esta segunda-feira Xavier Tarabeux, procurador de Marselha, citado pelo jornal francês "Le Parisien". O responsável adiantou que, apesar de as autoridades terem encontrarado fragmentos de granadas em casa da idosa, "não é possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre lesão e morte", evocando um "choque operatório".

A morte da idosa junta-se a outras três, registadas desde que os protestos dos "coletes amarelos", contra o aumento dos importos dos combustíveis, começaram, há três semanas.