Mulher de milionário norueguês desaparecida desde 2018 pode estar morta

A Polícia norueguesa acredita que a mulher de um dos homens mais ricos da Noruega, que desapareceu no final de outubro, pode ter sido assassinada e que o seu alegado rapto é um encobrimento da morte.

"É mais provável que [Anne-Elisabeth Hagen] tenha sofrido um ato criminalmente grave, consideramos menos provável que se trate de um sequestro por razões económicas. A principal hipótese mudou agora para homicídio", indicou o inspetor Tommy Broske, responsável pelo caso, em conferência de imprensa.

A mesma fonte não quis explicar qual o motivo do crime, mas aludiu a vários fatores para explicar a mudança na investigação da Polícia norueguesa. "Entre outras coisas, o tempo que passou, a falta de sinais de vida, a escolha de uma forma inadequada de comunicação e a pouca disposição para a comunicação e o contacto", enumerou.

A polícia norueguesa também não quis revelar se existe algum suspeito, num caso que provocou um grande destacamento operacional, com buscas de mergulhadores no lago adjacente à casa e uma extensa investigação que teve o apoio da Interpol e da Europol.

Anne-Elisabeth Hagen, de 68 anos, está desaparecida desde 31 de outubro do ano passado. É casada com Tom Hagen, que segundo a revista financeira da Noruega, Kapital, ocupa o 172.º lugar na lista das 400 pessoas mais ricas do país e a sua fortuna em 2018 atingiu quase 1,7 mil milhões de euros, de acordo com agência de notícias norueguesa NTB.

Depois deo desaparecimento, foi encontrada na casa do casal, a leste de Oslo, uma carta que descrevia o que aconteceria à mulher se o pedido de resgate não fosse pago na criptomoeda Monero. As autoridades norueguesas não avançaram com o valor do resgate, mas o jornal VG noticiou que o valor seria de nove milhões de euros. A mesma publicação informou ainda que a missiva mencionava que Falkevik Hagen seria morta se a polícia fosse envolvida.