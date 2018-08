Mulher denunciou namorado violento em nota ao veterinário do cão

27 Maio 2018 às 15:33 Facebook

Uma mulher vítima de violência doméstica denunciou o namorado através de uma nota entregue ao veterinário do animal do casal que, posteriormente, alertou as autoridades. O caso passou-se na Florida, EUA.

De acordo com a "Fox News", a alegada vítima, Carolyn Reichle, 28 anos, estava mantida presa há dois dias, em casa, no condado de Volusia, quando as autoridades detiveram o agressor, Jeremy Floyd, 39 anos, na semana passada. O homem está detido sem direito a fiança pela prática de ameaças e agressões.

Segundo a imprensa local, que cita as autoridades, foi a pensar num plano de fuga que a vítima convenceu o companheiro a permitir-lhe que levasse o cão a uma clínica veterinária. Dado que indivíduo fez questão de acompanhar a mulher, Carolyn não viu outra alternativa que não fazer passar, discretamente, um bilhete a um médico da unidade.

Na nota deixada na clínica veterinária, a mulher pedia socorro: "Chame a polícia. O meu namorado está a ameaçar-me. Tem uma arma. Por favor, não deixe que ele saiba", pode ler-se na mensagem, divulgada entretanto pela polícia de Volusia no Twitter.