Mulher detida com a filha de quatro anos no Dubai por beber vinho no avião

Uma mulher esteve detida no Dubai com a filha de quatro anos, durante três dias, depois de ter bebido um copo de vinho, num voo que partiu de Londres.

Ellie Holman, uma dentista de origem sueca a viver em Inglaterra, passou um verdadeiro inferno durante os três dias em que esteve detida no Dubai. De acordo com a organização não-governamental "Detidos no Dubai, a mulher teve mesmo que beber água da sanita depois de as autoridades lhe terem rejeitado um copo de água.

Ao jornal "The Guardian", a organização que acompanha casos como este disse que a filha da mulher, com apenas quatro anos, ficou aterrorizada com a experiência.

A mulher de 44 anos foi detida a 13 de julho depois de ter bebido um copo de vinho num voo da Emires. Ellie foi detida depois de um funcionário do aeroporto lhe ter feito questões sobre o visto e o facto de a mulher ter bebido álcool.

"A minha filha pequena teve que usar o chão da cela como casa de banho. Nunca a vi chorar tanto na minha vida", disse a mulher através da ONG. Para sair do centro de detenção, a mulher foi obrigada a pagar mais de 30 mil euros. A criança já regressou ao país e está na companhia dos dois irmãos e do pai.