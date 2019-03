Mulher detida em manifestação em Barcelona fica em prisão preventiva

Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma das sete pessoas detidas no sábado na manifestação convocada por grupos independentistas contra o partido Vox, em Barcelona, Espanha, ficou em prisão preventiva e sem fiança, por atentado à autoridade.

De acordo com a Alerta Solidária, uma das entidades que convocaram o protesto separatista contra a extrema-direita, dois dos detidos pela polícia da Catalunha (Mossos d'Esquadra) eram menores de idade e passaram para as mãos da Fiscalía de Menores (jurisdição de menores do Ministério Público).

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha informou que, das cinco pessoas detidas, quatro ficaram em liberdade com obrigação de comparecer de forma periódica perante a autoridade judicial.

O quinto detido, uma mulher, ficou em prisão preventiva e sem possibilidade de fiança, acusada de atentado contra a autoridade com instrumento perigoso.

Cada um dos detidos será alvo de diligências prévias e não foi aberta uma acusação única, pelo que cada um deles será investigado.

O protesto, convocado pelos Comités de Defesa da República (CDR), entre outros grupos de separatistas, provocou numerosos incidentes no bairro de Sants, em Barcelona, saldando-se em sete detidos, vários feridos e numerosos incidentes com a polícia.

Os separatistas também formaram barricadas e queimaram caixotes do lixo para impedir a passagem dos polícias.

Os manifestantes pretendiam deslocar-se até à área das fontes Montjuïc, na praça de Espanha, onde se celebrava o ato do partido Vox, considerado de extrema-direita e que é liderado por Santiago Abascal.

Os manifestantes, muitos deles mascarados, lançaram garrafas, pedras e outros artefactos contra os agentes da polícia catalã, que acabaram por realizar cargas e detenções para conter o avanço dos separatistas.