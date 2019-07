Mulher e três crianças morrem em passagem de nível francesa

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas morreram, esta segunda-feira de manhã, quando o carro em que seguiam foi abalroado por um comboio, numa passagem de nível em Avenay-Val-d'Or, na região de Marne, em França.

As vítimas do acidente, segundo relatam os meios de comunicação franceses, são uma mulher com cerca de 30 anos, uma menina de 10 anos e dois bebés, com cerca de dois anos. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos.

Segundo relata o site "The Local", o maquinista do comboio com 24 passageiros que ligava Epernay a Reims saiu ileso do acidente, mas ficou em estado de choque. As operações de socorro ainda decorrem e a linha vai permanecer encerrada durante o resto do dia.

O autarca local garantiu aos jornalistas que aquela passagem de nível não apresenta risco elevado para a população.