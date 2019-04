Mulher em coma acorda após 27 anos

JN Hoje às 13:56 Facebook

Uma mulher dos Emirados Árabes Unidos, que esteve em coma durante 27 anos devido a um acidente de carro, recuperou inesperadamente.

Munira Abdulla ficou gravemente ferida num acidente de viação em 1991, quando tinha 32 anos. Tinha ido buscar o filho à escola quando o carro onde seguia, conduzido pelo cunhado, colidiu com um autocarro. Mãe e filho estavam sentados no banco de trás. Ela sofreu uma grave lesão cerebral. O filho, então com 4 anos, foi protegido pelo abraço da mãe e escapou ileso ao acidente.

Transportada para o hospital, e mais tarde transferida para Londres, Munira ficou em estado vegetativo - sem reação, mas com capacidade para sentir dor. Permaneceu ligada às maquinas e era alimentada através de um tubo.

Em 2017, a entidade governamental The Crown Prince Court, em Abu Dhabi, ofereceu à família financiamento para Munira ser transferida para um hospital alemão. Foi alvo de várias cirurgias a nível muscular. Passado um ano, recuperou a consciência e, "milagrosamente", acordou de um coma de 27 anos.

Numa entrevista ao jornal "The Nacional" e divulgada pela BBC, o seu filho Omar Webair, refere que a mãe começou a fazer barulhos estranhos após ele ter tido uma discussão no quatro do hospital - "Ela sentiu que eu estava em risco", recorda o filho. Três dias depois do sucedido, Omar ouviu alguém a chamar o seu nome. "Era ela! Estava a chamar o meu nome, fiquei radiante de alegria. Durante anos sonhei com este momento, e o meu nome foi a primeira palavra que ela disse."

Atualmente, já fala e é capaz de manter uma conversa. Foi submetida a fisioterapia para melhorar a sua postura e para prevenir que os músculos tenham danos maiores.

"A razão pela qual eu partilhei a sua história é para dizer às pessoas para não perderem a esperança nos seus entes queridos, não os considerem mortos quando se encontram naquela situação", apela Omar.