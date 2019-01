Mulher em estado vegetativo há dez anos deu à luz

Hoje às 21:55 Facebook

Uma mulher em estado vegetativo, que há cerca de dez anos sofreu lesões cerebrais permanentes, depois de quase se ter afogado, deu à luz, no final de dezembro, na instituição de saúde norte-americana onde se encontra internada 24 horas por dia. O caso está a ser investigado pela instituição, pela polícia e pelo estado do Arizona.

O caso foi descoberto quando, a 29 de dezembro, a paciente da Hacienda HealthCare, em Phoenix, começou a gemer, segundo revelou uma fonte não identificada à televisão local KPHO. "Não sabiam o que se passava com ela. Ninguém no staff tinha conhecimento de que ela estava grávida quase até ao momento de dar à luz", explicou. Nesse dia, nasceu um bebé saudável, do sexo masculino, com a ajuda dos profissionais de saúde da instituição.

Após o choque, a investigação. Ninguém sabe o que se passou, mas certo é que o caso está a ser investigado a vários níveis, para se perceber o que aconteceu e quem falhou na proteção de uma pessoa sem capacidade para reagir e defender-se. Ao "Washington Post", a polícia de Phoenix confirma que está a investigar o caso, mas não revela mais detalhes.

Se inicialmente, a Hacienda HealthCare se remeteu ao silêncio, mais tarde acabou por reagir em dois comunicados, em que diz estar empenhada em saber a verdade sobre o caso, que considera "sem precedentes". Internamente, a instituição, que no total das suas clínicas trata de cerca de 2500 pessoas por ano, já lançou uma investigação para "garantir que todos os residente estão a salvo".

Certo é que o clima de insegurança já se instalou na instituição. Ao mesmo jornal norte-americano, uma mãe garante que passou a dormir na clínica, onde a filha de 22 anos está internada, para garantir que nada lhe acontece até que o abusador seja encontrado. "Ela não consegue andar ou falar, mas ela percebe", explica, depois de dizer não saber se a filha foi vítima de algum tipo de abuso.

O governador do Arizona revelou, em comunicado, que está a acompanhar a investigação policial e que o Estado está a "reavaliar o contrato e a autoridade regulatória" relacionados com estas instalações. O Departamento de Segurança Económica já realizou uma inspeção de saúde e segurança ao local e o Departamento de Serviços de Saúde aumentou as medidas de controlo com mais funcionários, mais monitorização e mais seguranças.

Esta não é a primeira vez que estabelecimentos da Hacienda HealthCare têm problemas com a conduta sexual de funcionários.