Mulher espancada em encontro com homem que conheceu na Internet

Uma mulher ficou desfigurada após ser agredida violentamente em casa, no Rio de Janeiro, na madrugada de domingo.

Elaine Perez Caparroz, uma empresária de 55 anos, foi encontrada desmaiada no apartamento onde residia, em Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após um encontro com um estudante de 27 anos que conheceu na Internet.

O agressor, identificado pela Policia Militar do Rio de Janeiro como Vinícius Batista Serra, foi detido preventivamente em Benfica, naquela cidade. O jovem afirmou que teve um surto psicótico e que não se lembra do episódio, segundo as autoridades, citadas pelo jornal Folha de São Paulo.

As agressões aconteceram enquanto os dois passavam a noite juntos após um jantar na casa de Elaine Caparroz, marcado após oito meses a trocar mensagens com Vinícius Serra nas redes sociais, segundo contou a vítima, a partir do hospital, ao programa Fantástico, da emissora televisiva TV Globo. "Eu acordei com ele a esmurrar-me a cara", disse Elaine. "Ele deu-me dentadas absurdas. Comecei a gritar socorro", acrescentou.

As autoridades dirigiram-se ao local após o segurança do condomínio ser alertado sobre os gritos e ameaçado pelo agressor. Os ataques duraram cerca de 4 horas até a mulher ser encontrada pelo segurança do condomínio, desmaiada e desfigurada e o agressor ser imobilizado pelos funcionários do prédio.

O jovem vai responder por tentativa de homicídio, com pena mínima de quatro anos de prisão. O próprio pai já havia denunciado o suspeito, há dois anos, por agredir o irmão com deficiência, segundo informação divulgada pelo jornal O Globo.

A vitima está internada no Hospital Casa de Portugal, na zona norte do Rio de Janeiro. Além dos hematomas, Elaine levou quase 40 pontos na boca, perdeu um dente, sofreu uma fratura no nariz e nos ossos próximos dos olhos, devendo ser submetida a uma cirurgia plástica.