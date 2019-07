Mulher expulsa de avião em Espanha por usar decote transparente

Hoje às 22:31 Facebook

Uma mulher foi expulsa de um avião, em Espanha, que fazia a ligação entre Málaga e o Reino Unido, por usar um decote transparente.

Harriett Osborne, uma maquilhadora de 31 anos, foi expulsa de um avião da companhia easyJet por usar um vestido com decote. Ao entrar no avião, segundo escreve o jornal "The Sun", a mulher foi parada por uma hospedeira que lhe disse que não poderia entrar vestida como estava.

Harriet ainda vestiu a camisola que uma amiga levava, mas, mesmo dessa forma, não a deixaram embarcar. A mulher teve que passar a noite no aeroporto de Málaga e pagar mais de 150 euros por um novo voo para regressar a casa.

De acordo com o mesmo jornal, a eayJet diz que Harriett foi expulsa do avião por mau comportamento. "Após algumas reclamações, a nossa equipa pediu à passageira para usar um peça de roupa adicional. No entanto, a mulher reagiu de forma agressiva contra um dos nossos funcionários", explicou fonte da companhia aérea.

Harriet, por seu lado, apresenta uma outra versão. "A equipa foi horrível e fizeram-me sentir mal. Fui confrontada à frente de todos os passageiros", disse a mulher, mãe de duas crianças, que admitiu ter ficado em choque depois do que lhe aconteceu.

"Foi uma atitude sexista. Fiquei em lágrimas. Tivemos que regressar pelo terminar e fomos parados pela polícia espanhola que nos interrogou. Eles ficaram confusos quando lhes explicamos o motivo da expulsão", admitiu.