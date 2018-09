Mulher fica sem dedos do pé depois de spa com peixes

Hoje às 17:47, atualizado às 18:35 Facebook

Os tratamentos de pedicure com peixes são muito comuns na Tailândia. Prometem relaxar quem paga por uma hora sentado e a ver peixes a comer as peles mortas dos pés. A vida de Victoria Curthoys mudou, para pior, depois de ter visitado um spa durante as férias.

O drama de Victoria começou em 2010 e foi agora revelado pela imprensa britânica. A mulher australiana estava de visita à Tailândia e decidiu experimentar os famosos tratamentos de spa com peixes. Quando chegou a casa, a jovem, que agora tem 29 anos, foi consultar um médico depois de se sentir mal, com febre e muitos enjoos.

Apesar dos tratamentos, a australiana continuou a piorar e só em 2011 é que os médicos conseguiram decifrar a causa do mau estar. Victoria foi vítima de uma rara infeção que se alimenta dos ossos. A doença terá sido causada pelo tratamento de spa que fez no ano anterior, durante as férias na Tailândia.

Em 2012, a equipa médica que a acompanhou teve que tomar uma decisão drástica a amputou um dos dedos do pé. Quando se pensava que os problemas estariam controlados, a situação piorou. É que a pressão provocada nos outros quatros dedos causou novas infeções e pouco depois da primeira amputação, os médicos decidiram retirar mais um dedo do pé.

"Fiquei melhor durante mais dois anos. Sentia-me com muita sorte por ainda ter o pé e continuar com a minha vida. Depois, comecei a sentir-me pior novamente", explicou ao "Mirror".

De volta ao hospital, os médicos fizeram novos testes e perceberam que a infeção se tinha alastrado aos outros dedos do pé. "Em novembro de 2016, amputaram mais dois dedos, mas deixaram o mais pequeno", revelou.

Em 2017 os problemas voltaram. A rapariga reparou que o dedo estava "com um aspeto estranho" e os médicos avançaram com novos exames. "Depois de terem feito exames ao sangue descobriram que o dedo também estava infeccionado. Em novembro de 2017, amputaram o último dedo do pé", lamentou.