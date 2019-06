Mulher grávida morta à facada em Londres. Bebé sobreviveu

Ontem às 22:12 Facebook

Uma mulher grávida foi esfaqueada até à morte em Croydon, no sul de Londres, no sábado. O bebé que a jovem de 26 anos carregava no ventre sobreviveu. Dois suspeitos foram detidos.

Kelly Mary Fauvrelle estava grávida de oito meses. Foi morta em casa, na madrugada de ontem, não se sabe porquê. No local, os paramédicos conseguiram efetuar o parto com sucesso, mas o recém-nascido continua internado em estado crítico, de acordo com a Polícia londrina.

A morte surge em meio de uma epidemia de crimes violentos na capital inglesa, juntando-se a esta outras três mortes registadas no fim de semana.

De acordo com as autoridades, dois homens, de 29 e 37 anos, foram detidos por suspeitas de homicídio no sábado. O primeiro continua sob custódia e o segundo foi libertado mas continua a ser investigado. Kelly é aliás a 64.ª vítima de homicídio em Londres desde o início deste ano.

O motivo do crime não é para já conhecido. A Scotland Yard continua a investigar.