Mulher inconsciente violada por vários jovens em Espanha

Uma jovem, maior de idade, denunciou ter sido vítima de violação sexual, cometida por um grupo de rapazes com quem tinha ido sair à noite, na localidade espanhola de Beniaján, município de Múrcia.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, a Guardia Civil está a investigar a denúncia, apresentada dias depois dos factos, ocorridos no final de abril, juntamente com um relatório médico emitido na unidade hospitalar onde a mulher foi assistida na sequência do suposto ataque.

Segundo o jornal "La Opinion de Murcia", os jovens, conhecidos da vítima, ter-se-ão aproveitado do estado de inconsciência em que esta se encontrava, uma vez que tinha bebido álcool e consumido estupefacientes, para a agredirem.

O diário espanhol conta que, a dado momento, na sequência do consumo abusivo daquelas substâncias, a mulher perdeu a consciência e que, uma vez acordada, percebeu que os indivíduos com quem tinha saído estavam a agredi-la sexualmente. Terá pedido que parassem, acabando por conseguir afastar-se. Apesar de sublinhar que não se recorda com exatidão do sucedido, contou que foi sozinha ao hospital clínico Virgen de la Arrixaca, onde se submeteu a um exame médico, quatro dias antes de ter apresentado queixa junto das autoridades.

A Guardia Civil encarregou-se da investigação e está a tentar esclarecer as circunstâncias em que ocorreram os factos, assim como identificar e deter os presumíveis agressores.