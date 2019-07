Mulher insulta casal lésbico por se beijar no Metro em Barcelona

Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Carla Gallén e a companheira estavam no Metro, em Barcelona. Beijaram-se, longe de pensarem no que aconteceria a seguir.

"Metem-me nojo. Eu também tenho um irmão gay que não beija o companheiro ao meu lado porque me mete nojo e ele respeita-me", gritou uma passageira do Metro, visivelmente incomodada com a atitude do casal.

Os insultos foram filmados e rapidamente chegaram às redes sociais. Apesar do ataque homofóbico desta mulher, os restantes passageiros nada fizeram. Apenas uma outra mulher se aproximou da agressora, quando esta se aproximou do casal para lhes roubar o telemóvel.

Ao jornal "La Vanguardia", a mulher que insultou o casal justificou a atitude explicando que "não se tratava apenas de um beijo". "Estavam a beijar-se de uma maneira...Havia crianças ao lado", disse a mulher.