Mulher levava oito quilos de cocaína em fundo falso da mala

A polícia espanhola deteve uma mulher no aeroporto de Prat de Llobregat, Barcelona, com oito quilogramas de heroína escondidos na mala.

A cidadã espanhola, de 36 anos, foi detida na terça-feira quando tentava entrar em Espanha com 8,114 quilos de heroína, precisa a delegação do Governo da Catalunha citada pela agencia noticiosa EFE.

A mulher estava a chegar a Barcelona num voo procedente do Dubai e com escala em Zurique (Suíça) quando uma inspeção dos serviços fiscais do aeroporto em colaboração com a autoridade tributária descobriu a droga escondida num fundo duplo da sua mala.