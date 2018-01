Mulher mata vizinha por causa de vaga de emprego

Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 24 anos foi morta à facada pela vizinha na noite do passado sábado, em Santos, no litoral de São Paulo, Brasil. Além da jovem Érica, a autora do crime feriu as duas irmãs da vítima que também se encontravam no local.

Segundo os familiares da vítima, a autora do crime queria a vaga de emprego de Érica Oliveira da Silva, e há dias que as duas mulheres discutiam sobre o assunto.

"Ela estava desempregada e queria a vaga da minha irmã. Sempre que a Érica passava, havia provocações. Acontecia todos os dias", explica a irmã da vítima Rafaela Oliveira da Silva.

Por volta das 20 horas do passado sábado, Érica, Rafaela e mais duas irmãs estavam de regresso a casa quando Angélica, a autora do crime, as viu na rua e começou com provocações.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Eu não lembro o que ela disse, mas sei que ela gritou algo e a minha irmã começou a responder. Elas começaram com insultos e o pai, o irmão e o marido da agressora saíram para a ajudar" contou Rafaela.

Érica já chegou sem vida ao hospital. Daniele Alves de Oliveira, de 27 anos, que sofreu ferimentos graves no pulmão e no intestino, e Débora Oliveira da Silva, de 32, que também sofreu ferimentos, foram encaminhadas para o hospital após o sucedido.

"O que queremos, agora, é justiça para todos, eles devem de pagar. Ela não conseguia matar a minha irmã e ferir as outras duas sozinha", desabafa Rafaela, que foi a única das quatro irmãs que não teve ferimentos e, imediatamente, pediu ajuda.

Segundo a polícia, Angélica, autora do crime, fugiu e ainda não foi localizada. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso.