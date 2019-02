Mulher morre após comer em restaurante com estrela Michelin

Mariana Capante Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Autoridades de Saúde de Valência estão a investigar o caso da morte de uma mulher após almoçar no restaurante Riff, em Espanha, com uma estrela Michelin.

O Departamento de Saúde de Valência abriu uma investigação para esclarecer as causas da morte de María Jesús Fernández Calvo, de 46 anos, na madrugada de domingo, após ter almoçado naquele restaurante juntamente com o marido e o filho, no sábado. O estabelecimento vai permanecer encerrado ao público até que as causas sejam esclarecidas.

As autoridades suspeitam de que o arroz com cogumelos que estava no menu daquele dia, com um custo 85 euros por pessoa, segundo o site do restaurante, seja a causa da indisposição dos três membros da família e de outras sete pessoas que apresentaram sintomas de intoxicação alimentar. Todos recuperaram exceto a mulher, que acabou por falecer depois de apresentar sintomas como diarreia e vómitos constantes.

A responsável pelo departamento de saúde de Valência, Ana Barceló, informou que outras 14 pessoas reportaram às autoridades sintomas idênticos, embora muito leves, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, após frequentarem o restaurante, e sublinhou que o protocolo aplicado em casos como este foi implementado.

"Uma primeira inspeção foi feita ao estabelecimento e ao que parece está tudo normal, resta esperar pelos resultados das análises realizadas aos produtos alimentares", afirmou Ana Barceló.

O resultado da autópsia ainda não é conhecido bem como a causa exata causa da morte.

O cozinheiro alemão responsável do restaurante Riff, Bernd H. Knöller, de 56 anos, informou que o estabelecimento não irá abrir ao público até que a causas do surto da intoxicação alimentar apresentado pelos clientes e da morte de María Calvo sejam esclarecidas, acrescentando que cooperou com o Departamento da Saúde de Valência, desde início.

"Diante dos acontecimentos de que tive conhecimento hoje pelas autoridades sanitárias da cidade, que relacionam este restaurante de que sou titular, o Riff, com diferentes doenças gástricas em vários clientes, incluindo a que resultou na morte de um deles, tomei a decisão de que o restaurante permanecerá encerrado até que as causas do sucedido sejam apuradas e se possa retomar a atividade com todas as garantias de segurança, tanto para o pessoal como para todos os clientes", disse Bernd Knöller, em comunicado, citado pelo jornal "El País".

O chef abriu o primeiro restaurante em Valência, El Ángel Azul, em 1993, com o qual recebeu importantes críticas e prémios e a 10 de setembro de 2001 abriu o restaurante Riff, restaurante com o qual ganhou uma estrela Michelin em 2009.