Mulher morre após sessão de acupuntura com abelhas

Um estudo publicado na revista "The Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology" revelou que uma mulher espanhola de 55 anos morreu em 2015 devido a uma picada de abelha, durante uma sessão de apiterapia, confirmando a primeira morte do mundo devido a este tratamento.

A mulher estaria a frequentar sessões deste tratamento com picadas de abelhas a cada quatro semanas durante dois anos, com o objetivo de melhorar contraturas musculares e stresse, de acordo com o jornal "El Mundo".

Durante uma das sessões, a mulher terá tido problemas respiratórios e perda de consciência, depois de ter recebido uma das picadas. Uma ambulância foi chamada ao local e foi-lhe administrada uma substância que alivia inflamações produzidas por artrite, asma ou alergias graves, assim como adrenalina (que o centro que praticava o tratamento não possuía) e corticosteroides. Ao chegar ao hospital, confirmou-se que a vítima sofreu um AVC, ficando internada durante várias semanas, em coma, até que acabou por morrer por falha múltipla dos órgãos.

Em sessões anteriores, a mulher nunca teve nenhuma reação, por isso, os autores do estudo explicaram que uma tolerância prévia a picadas de abelha não previne reações posteriores - "uma exposição repetida pressupõe um maior risco à sensibilização".

As conclusões do estudo apontaram, então, para a importância da tomada de medidas de precaução quanto a pacientes mais sensíveis e também para os perigos desta prática. Os investigadores recomendam ainda que os locais onde se pratica a apiterapia (espécie de acupuntura com abelhas) devem também estar equipados para o caso de alergias graves.

"Os riscos de submeter-se à apiterapia podem exceder os presumíveis benefícios, o que nos leva a concluir que é insegura e desaconselhável", referiram os autores do estudo.

O que é a apiterapia?

Este método consiste no uso das substâncias geradas pelas abelhas, como o mel, a própolis (substância retirada da resina das plantas) e também o veneno, com vista a tratar diferentes problemas de saúde. Um dos tratamentos pressupõe que a abelha pique no local exato da pele onde existe o problema.

A prática tem vindo a ser difundida nos últimos tempos por celebridades como Gwyneth Paltrow, Gerard Butler e até a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, de acordo com o jornal "El Mundo".

O estudo agora publicado foi realizado por dois médicos da área de Alergologia de um hospital em Espanha, que afirmam que este tratamento é normalmente desenvolvido por centros privados e por profissionais que não são médicos, por isso, o seu "efeito e segurança são limitados e escassos".

Em pessoas mais sensíveis, o veneno das abelhas pode provocar uma reação alérgica, que pode ser leve, mas também muito grave, levando à morte. A repetida exposição às picadas também eleva, de acordo com o estudo, a um maior risco de reações alérgicas graves.