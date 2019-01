Mulher morre atacada por jacaré na província angolana do Bengo

Hoje às 16:34 Facebook

Uma mulher morreu, na segunda-feira, atacada por um jacaré, nas margens do rio Dande, município com o mesmo nome, na província angolana do Bengo, divulgou o porta-voz do Ministério do Interior local.

Segundo o inspetor-chefe Gaspar Luís, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, a mulher, de 28 anos, chegou a receber primeiros socorros no local, mas morreu devido à gravidade dos ferimentos.

Em 2018, de acordo com dados registados pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Bengo, três pessoas morreram naquela província, na sequência de ataques daquele réptil nas margens do rio Dande.