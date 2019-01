Mulher morre atropelada por carro da polícia que respondia a emergência

JN Hoje às 10:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 21 anos morreu depois de ter sido atropelada, em Londres, por um carro da polícia que respondia a uma emergência.

A Polícia Metropolitana, citada pelo jornal "The Guardian", confirmou o incidente, que aconteceu na terça-feira, em Forest Road.

O carro da polícia seguia a alta velocidade em resposta a um caso em que um homem estaria a ameaçar várias pessoas em Walthamstow.

Num comunicado, o porta-voz da polícia disse que o carro parou no local do acidente e que os agentes ainda tentaram ajudar a mulher antes da chegada dos médicos. Ainda assim, a morte foi declarada no local.

A polícia está agora a tentar encontrar os familiares da vítima, que acreditam estarem a viver fora do país.