Mulher morre em Hong Kong após excesso de tratamento estético de botox

Hoje às 08:14 Facebook

Twitter

Uma mulher de 52 anos morreu esta segunda-feira, em Hong Kong, devido ao excesso de tratamento de botox numa clínica de estética, o terceiro caso em menos de um mês na China.

Segundo a polícia local, a mulher terá recebido mais de dez injeções de botox, tendo sido transferida já em estado crítico para o Queen Elizabeth Hospital, onde foi confirmada a sua morte.

O caso está agora a ser investigado pelas entidades especializadas.

A toxina botulínica, mais conhecida como Botox, que em doses elevadas pode causar paralisia muscular progressiva, dificuldades respiratórias e até a morte, é uma neurotoxina utilizada como tratamento para algumas doenças neurológicas e como produto cosmético para eliminar as rugas faciais.

Este é o terceiro caso em menos de um mês: em novembro, uma mulher de 41 anos ficou doente na China depois de ter feito um tratamento com Botox.

No mesmo mês, uma jovem de 24 anos foi internada no Queen Elizabeth Hospital após receber uma injeção de neurotoxina, que causou náuseas, tonturas e falta de ar, de acordo com os media da China.