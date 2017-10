Mulher procura "ama magra" que caiba no carro

Marta Almeida Fernandes Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma vaga de emprego publicada no Facebook por uma alegada mulher de Fortaleza, Brasil, está a gerar revolta nas redes sociais.

"Magra para caber no carro". Este é um dos principais requisitos pretendidos por uma mulher que procura uma ama. A reação nas redes não se fez esperar e, claro, foram vários os utilizadores que se revoltaram.

No anúncio, publicado no Facebook, a mulher procura uma ama para as duas filhas, de três anos e três meses e oferece uma remuneração de 1000 reais (aproximadamente 270 euros) para 15 dias de trabalho consecutivos, seguidos de 15 dias de folga.

Exige ainda que a funcionária tenha boa aparência, seja "magra para caber no carro", juntamente com as cadeirinhas das crianças, não tenha filhos menores de 5 anos nem "problemas familiares que a obriguem a faltar o serviço".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A candidata também não pode ser viciada no telemóvel nem usá-lo nos dias de trabalho e poderá ter de "auxiliar nas atividades da casa", enquanto as crianças estiverem na escola.

Nas redes sociais, foram vários os utilizadores que se revoltaram com o anúncio e os requisitos exigidos para a vaga. Entre outros comentários pode ler-se: "O problema 1 é a vaga, o 2 é a fobia a gordos e o problema 3 é a negligência aos filhos", escreveu uma mulher no Twitter. "Procuro: ama do palácio de Buckingham. Pago: Dois pastéis e um chopp (cerveja) ", escreveu outro internauta. "Isso é algo que remete para a escravidão. Tanta exigência sem sequer proporcionar uma remuneração justa", escreveu outra pessoa.