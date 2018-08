Mulher que acordou do coma para dar à luz morreu três anos depois

24 Maio 2018 às 11:23 Facebook

Twitter

Uma mulher de 22 anos, que deu à luz um bebé enquanto estava em coma, morreu esta segunda-feira no Tennesssee, EUA, três anos depois do acidente de viação que a deixou presa à cama.

De acordo com o tabloide britânico "Daily Mail", Sharista Giles estava grávida de quatro meses quando sofreu um acidente de carro que a deixou em coma por vários meses. Tinha 19 anos e estava a voltar de um concerto em Nashville com dois amigos quando perderam o controlo do carro, em dezembro de 2014.

Os amigos saíram ilesos do acidente, mas Sharista ficou presa no banco do passageiro. Sofreu uma lesão cerebral e ficou em coma. Os médicos informaram a família de que a jovem tinha 2% de probabilidades de sobreviver. O filho, Leighton, nasceu prematuro às 26 semanas de gravidez, dois meses e meio depois do acidente, e pesava aproximadamente 900 gramas à nascença.

Sharista acabou por acordar quatro meses depois e viu o filho a crescer. "Não consigo acreditar, é um alívio. É um verdadeiro milagre", disse a mãe de Sharista, na altura, à emissora de televisão norte americana WGB-TV.

Contudo, três anos mais tarde, a família revelou que a norte americana acabou por morrer devido a complicações de saúde. Beverly Giles, tia de Sharista, disse que a jovem "nunca recuperou totalmente" do acidente. "Ela tentava falar e conseguia mexer as mãos, mas desde o acidente, Sharista estava praticamente presa à cama", contou.

Num comunicado partilhado pela família, pode ler-se: "Isto entristece o meu coração (...) mas sabemos que ela já não está a sofrer. Sharista Giles ganhou asas esta manhã. Ela sofreu durante três anos e meio e agora está alegre com Nosso Pai Celestial. Ela pode andar, falar, cantar, dançar e ter esse sorriso lindo novamente".

A família considera Leighton, que celebrou o terceiro aniversário em janeiro, um milagre. "Somos abençoados por ter o filho para ajudar a manter a memória dela viva", disse a família. "Leighton vai crescer a saber o quanto a mãe o amava pelas histórias que temos para lhe contar".

A causa da morte de Sharista, que faria 23 anos em julho, não é conhecida.