Mulher que escreveu livro sobre violência doméstica foi morta pelo namorado

Hoje às 19:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Aliyah Terry, uma mulher da Carolina do Norte, EUA, que escreveu um livro sobre violência doméstica foi esfaqueada até à morte pelo namorado.

Aliyah Terry, de 35 anos, foi encontrada morta dentro de casa na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, no dia 2 de julho. Segundo a polícia, a mãe de duas crianças foi alegadamente morta pelo namorado.

A polícia recebeu uma chamada para ir a casa de Aliyah depois de uma discussão entre ela e o namorado, mas, quando lá chegaram, Isaih Henderson III tinha saído. Quando voltou à casa, as autoridades foram chamadas de novo, pouco depois das 2 horas, e encontraram Aliyah esfaqueada. Foi levada para o hospital, onde foi declarado o óbito e o suspeito, de 32 anos, entregou-se à polícia, tendo sido acusado de homicídio.

De acordo com WBTV, canal de noticias local, foram feitas 19 chamadas para o número de emergência (911) a partir da morada de Aliyah, no ano passado. Dessas chamadas, três foram relacionadas com violência doméstica. No entanto, não existem registos de pedidos de proteção contra violência doméstica em tribunal, o que quer dizer que não foram apresentadas queixas, mesmo depois de a polícia ter estado no local.

Aliyah é a coautora de um livro sobre violência doméstica com o título "The Queen Xperience" (A Experiência da Rainha), que será lançado a 4 agosto, mas que já está disponível em pré-venda. Nakita Davis, editora do livro, espera que a história de Aliyah Terry inspire outras mulheres que sofrem de violência doméstica. "Quero que essas mulheres saibam que há ajudas", explicou, acrescentando que metade do dinheiro da pré-venda dos livros será entregue a um fundo para ajudar os filhos da mulher assassinada.

Nos EUA, uma mulher é morta pelo antigo parceiro com uma arma a cada 16 horas.