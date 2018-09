Mulher que fingiu gravidez condenada por matar ex-colega e raptar bebé

07 Junho 2018 às 13:39 Facebook

Twitter

Uma mulher foi condenada por matar uma ex-colega de trabalho e raptar uma recém-nascida, após fingir gravidez durante vários meses, em Dallas, Texas, EUA.

Yesenia Sesmas, de 36 anos, pretendia criar a criança como se fosse sua, após ter sofrido um aborto espontâneo. A mulher fingiu estar grávida de novo, convidando a família e os amigos para um chá do bebé e preparando a casa para o novo filho.

Em novembro de 2016, Yesenia descobriu que Laura Abarca, com quem havia trabalhado num restaurante no passado, tinha dado à luz uma menina. A mulher dirigiu-se à casa de Laura em Wichita, Kansas, onde a matou com um tiro na cabeça. Depois, raptou Sophia Gonzales, que tinha apenas seis dias de vida.

A bebé foi encontrada menos de dois dias depois no apartamento de Yesenia e foi devolvida em segurança à família.

O tribunal considerou Yesenia Sesmas culpada de assassinato premeditado e intencional em primeiro grau, sequestro e interferência com a custódia dos pais. A mulher conhecerá a sentença em julho, altura em que enfrentará a possibilidade de prisão perpétua.

Segundo Marc Bennett, advogado do Condado de Segwick, Yesenia levou a criança para o Texas, pensando que "iria acordar, criar a bebé e a sua vida iria começar", escreve a "Sky News".

Em entrevistas, Yesenia disse que Laura Abarca tinha concordado em dar-lhe Sophia, mas mudou de ideias após o parto. A mulher alegou ainda que não tinha intenções de matar Laura e que só levou uma arma como intimidação.