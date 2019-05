Mulher que matou os filhos em Espanha diz ser perseguida por seita nazi

Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A principal suspeita da morte dos dois filhos, em março, na região de Valência, em Espanha, terá sofrido uma crise psicótica no momento do crime. A análise psiquiátrica pode servir como atenuante no momento da condenação.

Em março, a pequena comunidade de Godella, em Valência, foi abalada pela morte de duas crianças. Os cadáveres foram enterrados e encontrados pelas autoridades depois de María Gombau, a mãe e principal suspeita do crime, ter indicado às autoridades onde tinha escondido os corpos de Amiel, de 3 anos, e Ixchel, de apenas seis meses.

A mulher foi encontrada dentro de um bidão e desde logo as autoridades suspeitaram de que ela poderia estar a passar por problemas psicológicos.

As quatro avaliações psiquiátricas que se seguiram confirmaram que a suspeita, que se encontra detida em prisão preventiva, sofreu um surto psicótico no momento em que matou os próprios filhos. Numa das primeiras avaliações psiquiátricas a que foi submetida, María disse que tinha assassinado os filhos para responder um pedido de deus.

Nos relatórios, a que o jornal "El País" teve acesso, estão incluídos os resultados das avaliações a que María foi submetida. Se as conclusões se mantiverem até ao dia do julgamento, a mulher poderá ver a eventual pena reduzida, existindo mesmo a possibilidade de não cumprir qualquer pena, sendo transferida para um hospital psiquiátrico.

Autópsia contradiz confissão

A investigação ainda decorre e há muito por apurar. A autópsia, por exemplo, não corresponde à descrição feita pela suspeita sobre a forma como terá atentado contra a vida das duas crianças. À polícia revelou que os asfixiou, com uma almofada e água, e que depois os apedrejou. Porém, na autópsia é claro que os meninos foram golpeados.

Fortemente medicada desde o dia 14 de março, quando foi detida, está num processo de progressiva conexão com a realidade, afirmando agora que não se recorda do que aconteceu, demonstrando-se abalada quando confrontada com as suspeitas de ter sido ela a pôr termo à vida das crianças.

Dos deuses que lhe dão ordens à perseguição nazi

As análises médicas que foram feitas dão conta de uma mulher fortemente afetada. Num dos relatos feito aos especialistas, disse conhecer uma seita, composta por membros da família e até pelo próprio marido, que a quer matar para adquirir as suas propriedades genéticas.

A mulher alega ainda estar em comunicação com Deus, que dita a sua forma de agir e que lhe atribuiu poderes. Dá ainda conta da existência de um antideus de quem também recebe ordens mas com mensagens mais difíceis de serem interpretadas.

María já tinha sofrido outros surtos semelhantes, mas nada que se compare com o que aconteceu em março. Num outro depoimento disse que a seita que a persegue foi criada pelas SS Nazis. Foi durante estes relatos que disse que ouviu uma voz de Deus que lhe deu ordens para matar os filhos de forma a "salvar as suas almas e a alma dela própria".

São precisamente estes relatos desconexos que abrem a possibilidade de María ser internada em vez de presa. De acordo com a lei espanhola, o internamento deve ser no máximo equivalente ao tempo de prisão, que para os casos de homicídio é de vinte anos.

O pai alcoólico e as ligações ao movimento 15-M

"Durante a adolescência, a minha filha desenvolveu uma pequena conduta de mau comportamento", disse, ao "El Confidencial", Noemí, mãe de María, que acrescentou: "Nunca foi violenta".

A mulher, que antes da tragédia tinha alertado as autoridades para o perigo em que os netos se encontravam, culpa o pai de María, que sofreu de alcoolismo.

Àquele jornal, Noemí revela ainda que a filha saiu de casa aos 18 anos para se juntar ao movimento 15-M (contra a austeridade), em Madrid, primeiro, e depois em Bruxelas, onde conheceu Gabriel, o pai dos meninos, e a quem responsabiliza pelo desgaste na relação com a filha. Em 2011, foi detida durante um protesto, acusada de ter agredido vários polícias. As imagens da sua detenção tornaram-se virais nas redes sociais após a tragédia de março.

"Obrigado criador, vou ter contigo, adeus mãe". Esta foi a mensagem enviada por María à mãe, na semana anterior à tragédia.