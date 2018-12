Mulher raptada há 32 anos foi resgatada e devolvida à família

Hoje às 09:20 Facebook

Uma mulher argentina, levada por traficantes de pessoas em 1986, foi reunida com a família numa operação conjunta entre as autoridades da argentina e as forças bolivianas.

O paradeiro da mulher, que agora tem 45 anos, era desconhecido até ao início do ano, quando a polícia recebeu uma denúncia de ela estaria em Bermejo, no sul da Bolívia.

As autoridades acabaram por descobrir a casa onde a mulher foi mantida e conseguiram libertá-la, juntamente com o filho de nove anos de idade. As autoridades não revelaram o nome da mulher e da criança.

Num comunicado tornado público no passado dia 25 de dezembro, a polícia argentina disse que a mulher regressou à sua família em Mar Del Plata. A mulher e a criança terão sido libertados no início do mês.

O comunicado divulgado pelas autoridades não revelou o responsável pelo rapto levado a cabo há 32 anos.