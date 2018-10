Mulher reencontra filho raptado 31 anos depois

Hoje às 19:10 Facebook

Uma mulher canadiana reuniu-se com o filho, raptado quando era criança, ao fim de 31 anos. O reencontro emocionado aconteceu este fim de semana nos EUA.

Jermaine Allan Mann terá sido levado pelo pai, Allan Mann, quando tinha 21 meses, durante uma visita parental em Toronto, em 1987, um ano depois de os pais do então bebé se terem separado. De acordo com a BBC, pai e filho viviam atualmente com identidades falsas nos Estados Unidos, até ao final da semana passada, quando o alegado raptor foi apanhado a usar documentos falsificados.

A Jermaine, foi contada a versão de que a mãe, Lyneth Mann-Lewis, tinha morrido quando este era bebé. Durante o fim de semana, a mulher, que sempre esteve bem viva, voou para os Estados Unidos e reencontrou-se com o filho. Abraçou-o mal o viu, antes de dizer alguma coisa. "Não há palavras que possam expressar aquilo que sinto", disse na segunda-feira. "Queria ter a certeza de que era real", desabafou, revelando ainda que falou com o filho durante horas e lhe cozinhou uma refeição antes de voltar para o Canadá. "Depois de 31 anos a sofrer, eu sou a prova de que ninguém deve desistir, mas sim ser paciente, forte e acreditar que tudo é possível", disse Lyneth.

O pai de Jermaine pode vir a ser extraditado dos Estados Unidos para o Canadá, onde poderá ser julgado por rapto.