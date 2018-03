Hoje às 15:27 Facebook

Uma ativista do movimento feminista italiano Femen, nua da cintura para cima, subiu para cima da mesa de voto onde o antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, líder do partido Forza Itália, votava, este domingo de manhã.

No peito, trazia escrita a frase "Berlusconi, sei scaduto" (Berlusconi, já eras, em tradução livre), que gritava a plenos pulmões diante das dezenas de fotógrafos que faziam cobertura da votação do político, rapidamente retirado da sala pela equipa de segurança.

Mais de 46 milhões de italianos vão, este domingo, a votos nas eleições que servirão para eleger os 630 deputados e 315 senadores gerais.

O ex-primeiro-ministro Berlusconi não pode assumir cargos públicos até 2019, devido a uma condenação por fraude fiscal, mas lidera o partido Forza Italia.

O novo sistema eleitoral em vigor em Itália é uma complexa mistura entre os sistemas proporcional e maioritário, fazendo com que, para ter maioria no parlamento, um partido ou coligação precise de 40% dos votos, segundo uns especialistas, 45%, segundo outros.

A aliança entre a Forza Italia e a extrema-direita anti-imigração e eurocética da Liga, de Matteo Salvini, e dos Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, liderava com entre 37% a 38% das intenções de voto.

A seguir surgem o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), de Luigi Di Maio, com cerca de 28% das intenções de voto, e a coligação de centro-esquerda encabeçada pelo Partido Democrata (PD, no poder), de Matteo Renzi, com 26% a 27%.

A campanha eleitoral foi dominada pelo discurso anti-imigração, em alguns casos xenófobo e racista, num país envelhecido e em crise económica que recebeu nos últimos quatro anos 600 mil imigrantes africanos.

As assembleias de voto abriram às sete horas locais (seis de Lisboa) e assim permanecerão até às 23 horas (22 horas de Lisboa).

Tendo em conta a complexidade do novo sistema eleitoral, espera-se que só na madrugada de segunda-feira haja uma ideia da composição do próximo parlamento italiano.