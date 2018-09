Mulher só descobriu que era rica quando pediu o divórcio

JN 07 Junho 2018 às 11:04 Facebook

Após uma vida de dificuldades financeiras e conjugais, uma mulher australiana decidiu pedir o divórcio. Foi então que descobriu que, afinal, era rica.

Aos 63 anos, Johanne (nome fictício) decidiu pedir o divórcio. Ao contrário dos primeiros anos de casamento, os últimos anos de vida em comum com o marido ficaram marcados por dificuldades financeiras e discussões constantes que culminaram em violência doméstica.

Argumentos que levaram esta mulher de Gold Coast, cidade de Queensland, na Austrália, a pedir o divórcio e a contactar um advogado para saber quais os bens da família a que tinha direito.

O marido é que geria as contas bancárias e as finanças domésticas. "[Ele] sempre me fez acreditar que tínhamos pouco dinheiro e eu tinha um orçamento semanal para as compras do supermercado", contou Johanne à Imprensa local. "Quando precisava de mais dinheiro para as crianças ou para mim ele dizia que não havia e que tínhamos de passar sem o que pedíamos. Até dizia que estávamos com dificuldades para pagar as contas básicas da casa e que tinha de fazer o possível para poupar", acrescentou.

Por isto, foi um "choque" para Johanne quando descobriu que a realidade afinal era outra. "Depois de nos separarmos descobri que éramos proprietários de 15 terrenos e tínhamos contas bancárias com milhares de dólares", revelou.

"Senti-me tão enganada. Nem queria acreditar que vivi com dificuldades durante tanto tempo", acrescentou.

"Acabei por receber metade dos bens e tornei-me financeiramente independente pela primeira vez na vida", confessou.

"A primeira coisa que fiz foi ir ao cabeleireiro pintar o meu cabelo cinzento pela primeira vez, pois nunca pensei ter dinheiro para isso quando era casada", apontou Johanne.