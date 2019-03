Mulher suspeita de contratar sicário para matar marido e receber seguro

Hoje às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma médica a trabalhar em Espanha foi detida e está acusada de ter contratado um homem para assassinar o marido, para conseguir ficar com o dinheiro do seguro de vida.

Diana Acevedo, uma médica com nacionalidade venezuelana e espanhola foi detida na segunda-feira à chegada ao aeroporto de Palmira, na Colômbia. A mulher, que partiu de Espanha, tinha à espera agentes colombianos que, ao longo dos últimos meses, desenvolveram uma investigação conjunta com a Polícia espanhola.

A mulher está acusada de ter encomendado a morte do próprio marido, o anestesista Óscar Guillermo Gutiérrez Carabalí, de 32 anos, assassinado no passado dia 13 de julho. A vítima seguia ao volante do seu carro, em Palmira, quando foi abordada por um motociclista que disparou vários tiros, provocando-lhe morte imediata.

Óscar e Diana tinham casado há pouco mais de um ano e ambos trabalhavam num hospital de Espanha. As autoridades acreditam que a morte foi encomendada para que a mulher conseguisse ficar com os 100 mil euros do seguro de vida do anestesista.

Contrata sicário para matar o marido

Depois do crime, o sicário alegadamente contratado pela mulher foi a casa, trocou de roupa e foi tirar fotografias ao local onde a vítima tinha morrido. De seguida, enviou as imagens à mulher, exigindo-lhe mais dinheiro, segundo a imprensa espanhola.

Uma queixa apresentada por uma tia de Óscar espoletou o início da colaboração entre as forças policiais de Espanha e Colômbia, cujo primeiro passo foi deter o sicário, que acabou por acusar a mulher de o ter contratado para assassinar o marido.

A armadilha para apanhar a suspeita

Os agentes espanhóis descobriram que a suspeita tinha iniciado o processo para receber o dinheiro do seguro de vida do marido e conseguiram parar a operação. Entretanto, a mulher tentou viajar até ao Chile para visitar a mãe, mas foi impedida de entrar no país. No regresso, no aeroporto de El Prat, em Barcelona, foi interrogada por ordem da Interpol, mas não foi detida.

Na tentativa de perceber o que se passava com a filha, o pai da suspeita dirigiu-se às autoridades colombianas que lhe explicaram que se tratava de um procedimento normal fruto da morte do marido. Nesse encontro, os agentes colombianos pediram ao homem que convencesse a filha a regressar ao país para testemunhar sobre o caso.

Diana caiu na armadilha e apanhou um voo para Palmira, onde à sua espera tinha a equipa policial que a deteve. Ao portal "ABC", a Polícia de Palmira confirmou que o seguro de vida do homem tinha sido mesmo o mote do crime.

A suspeita, colocada em liberdade por um juiz esta quarta-feira, vai ser ouvida por um segundo magistrado que vai determinar se a arguida continua em liberdade.