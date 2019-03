Mulher tem gémeos quase um mês após o nascimento do primeiro filho

Hoje às 13:46 Facebook

Uma mulher com dois úteros deu à luz gémeos 26 dias depois do nascimento prematuro do primeiro filho, em Jessore, Bangladesh.

Quase um mês depois de ter tido o primeiro filho, no final de fevereiro, Arifa Sultana, de 20 anos, voltou ao hospital queixando-se de dores de estômago. Após vários exames, os médicos descobriram que a jovem tinha um segundo útero e que estava grávida de gémeos, um rapaz e uma rapariga.

A mulher foi submetida a uma cesariana de emergência que decorreu sem complicações, no passado dia 21, tendo regressado a casa quatro dias depois.

A médica obstetra responsável pela operação cirúrgica, Sheila Poddar, relatou à BBC que a segunda gravidez só foi detetada através de uma ecografia. "Ficámos muito chocados e surpreendidos. Nunca tinha visto uma coisa como aquela", disse.

A jovem, que alega não percebido que estava grávida, mostrou-se muito feliz mas confessou estar preocupada com a situação financeira - a família vive com cerca de 75 euros por mês. "Foi um milagre de Alá que todos os meus filhos estejam saudáveis. Vou fazer o meu melhor para os manter felizes", garantiu.

O útero didelfo é uma malformação uterina que resulta na presença de dois úteros. Existe um maior risco de ocorrer um aborto em mulheres que sofrem desta condição.