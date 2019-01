Mulher trancada na despensa pelo companheiro, denunciou filho menor

Hoje às 15:37 Facebook

Agachada e escondida na despensa de casa, coberta por lençóis. O rosto e os braços cobertos de feridas. Foi neste estado que a polícia de Múrcia encontrou, na segunda-feira, uma mulher, vítima de violência doméstica pelo companheiro. O agressor foi detido e o caso já está a ser investigado.

A meio da tarde de segunda-feira, a Polícia Local de Múrcia recebeu uma chamada de telefone de um homem a denunciar um caso de violência machista.



Quando as autoridades chegaram à casa em questão foram recebidos por um homem de 29 anos. "Estava muito agitado e reconheceu que tinha discutido com a mulher", explicam as autoridades, citadas pelo jornal "El País".

À polícia, o agressor disse que a mulher tinha saído de casa com umas amigas e perante a insistência dos agentes, explicou que a companheira não tinha telefone e que o tinha perdido. Conscientes de que a mulher poderia estar em risco, a polícia pediu para entrar em casa. O homem prontamente disse que não, exigindo um mandato.

As forças de segurança contactaram vários vizinhos que alegaram que a discussão entre o casal tinha sido muito violenta e que a mulher, com cerca de 30 anos, não tinha saído de casa.

Apesar da resistência do homem, que teve que ser imobilizado pela polícia, os agentes entraram em casa e encontraram o filho do casal, com oito anos, e uma outra pessoa, que não está relacionada com as agressões de que a mulher foi vítima.

Durante a inspeção à moradia, encontraram a mulher trancada "e coberta com vários cobertores no interior de um armário cuja porta estava fechada com um trinco da parte de fora". Segundo fontes que acompanharam o caso, a vítima estava coberta por marcas de violência.

Já no exterior do compartimento onde estava disse às autoridades que tinha sido ela própria a magoar-se. Foi o filho do casal que acabou por denunciar o pai.

"O menino contou que o pai tinha agredido a mãe antes de lhe atirar com água para que ela acordasse", explicou fonte policial ao "El País".

O homem foi detido e a mulher, juntamente com o filho, está a ser acompanhada pelas autoridades. Apesar da violência do caso, a polícia de Múrcia confirmou que não tinha registos de qualquer conflito entre o casal